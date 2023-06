Großbritannien: Britischer Premierminister Sunak will Steuern um bis zu zwei Prozent senken

Der britische Premierminister Rishi Sunak will laut einem Medienbericht die Steuern noch vor den nächsten Wahlen um bis zu zwei Prozent senken. Die in Erwägung gezogenen Steuersenkungen könnten über das britische Sozialversicherungssystem oder die persönliche Einkommenssteuer eingeführt werden, berichtet „The Telegraph“ am Samstag.