Großbritannien Britisches Regierungsmitglied: Schottisches Unabhängigkeitsreferendum bei „klarem Willen“

01. August 2021

Staatsminister Gove deutet an, dass die Regierung Johnson einer Abstimmung nicht im Wege stehen will. Die Zustimmung zu einer Loslösung schwindet in Schottland zuletzt wieder.