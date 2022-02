Großbritannien „Brutale Diffamierungskampagne“: Johnsons Ehefrau bestreitet Einflussnahme auf Regierung

In einer selten öffentlichen Äußerung hat die Ehefrau des britischen Premierministers Boris Johnson, Carrie Johnson, jede Einmischung in politische Entscheidungen bestritten. Die Vorwürfe, sie beeinflusse den Regierungschef, gehörten zu einer „brutalen Diffamierungskampagne von Feinden ihres Ehemannes“, ließ Carrie Johnson am Sonntagabend mitteilen. „Dies ist der jüngste Versuch von verbitterten Ex-Amtsträgern, sie zu diskreditieren. Sie ist eine Privatperson, die keine Rolle in der Regierung innehat“, hieß es.