Großbritannien Demo-Taktik Langsamgehen: Sunak wettert gegen „Saboteure”

30. April 2023 | Quelle: dpa

«Mit unseren neuen Gesetzen werden wir zugunsten der Mehrheit gegen die Minderheit durchgreifen»: der britische Premier Rishi Sunak. Bild: Bild: dpa

Die konservative britische Regierung will Protesttaktiken wie langsames Gehen auf Autostraßen rigoros bestrafen. „Die Öffentlichkeit will, dass wir selbstsüchtigen Saboteuren, die ihr Leben stören, das Handwerk legen - und ich will das auch”, sagte Premierminister Rishi Sunak der Zeitung „Sun on Sunday”. Die Menschen im Land verdienten, „dass gesetzestreue Bürger vor einer Minderheit geschützt werden, die ihnen ihr Leben madig machen will”.