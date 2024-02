Großbritannien Drohende Auslieferung: Assange muss auf Entscheidung warten

21. Februar 2024 | Quelle: dpa

Julian Assanges Frau Stella Assange (M) marschiert mit Unterstützern nach der Auslieferungsanhörung in London vom Royal Courts of Justice zur Downing Street. Bild: Bild: dpa

Im Kampf gegen seine drohende Auslieferung an die USA muss Julian Assange weiter abwarten. Eine Anhörung vor einem Gericht in London endete am Mittwoch ohne Entscheidung - die Richter wollen zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob dem Wikileaks-Gründer ein volles Berufungsverfahren zusteht. Für den 52-jährigen Australier wäre es die letzte Chance, sich vor einem britischen Gericht gegen seine Abschiebung zu wehren. Das US-Justizministerium will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen.