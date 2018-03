Großbritannien: Endzeitvergleiche, aber keine klaren Worte von Brexit-Minister Davis

LondonGroßbritannien werde nach dem Ausstieg aus der Europäischen Union (EU) nicht in eine „Mad Max-artige Welt“ ohne Regeln abrutschen, versprach Brexit-Minister David Davis bei einem Auftritt am Dienstag in Wien. In den düsteren Endzeitfilmen von Mad Max kämpfen die Menschen in einer trostlosen Welt um ihr Überleben – eine Realität, von der die Briten verschont bleiben sollten, selbst wenn die schlimmsten Ängste der Brexit-Gegner eintreten.