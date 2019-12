Großbritannien EU-Handelskommissar rechnet mit längerer Brexit-Übergangsphase

Der neue EU-Kommissar für Handel, Phil Hogan, hält die Absage des britischen Premierministers Boris Johnson an eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens für unglaubwürdig. „Wir haben gesehen, wie der Premierminister versprochen hat, eher tot im Graben zu liegen, als die Brexit-Frist zu verlängern, um dann genau das zu tun“, sagte der Ire der Tageszeitung „Irish Times“ am Montag. Johnson werde auch dieses Mal nicht in einem Graben sein Ende finden, so Hogan.