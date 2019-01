 Großbritannien: EU-Kommission lehnt Brexit-Neuverhandlung ab

Brexit-Staatssekretär Kwasi Kwarteng zeigte sich in einem BBC-Interview zuversichtlich, dass das Austrittsabkommen verabschiedet werde. „Wir haben noch eine Woche. Die Situation ist im Fluss, ich denke, wir werden zu dem Punkt kommen, an dem wir die Abstimmung hoffentlich gewinnen können, gewinnen werden.“ Gleichzeitig treiben sowohl EU-Kommission als auch Großbritannien die Notfallvorbereitungen für einen ungeregelten Ausstieg Großbritanniens aus der EU am 29. März voran.