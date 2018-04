Großbritannien: Finanzminister Hammond zeigt Zuversicht im Handelsstreit mit USA

BerlinDer britische Finanzminister Philip Hammond hat die Hoffnung geäußert, dass die Europäer dauerhaft von den US-Importzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen werden. Im Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwochausgabe) plädierte er dafür, die Drohungen von US-Präsident Donald Trump nicht überzubewerten. „Ich würde das, was Präsident Trump gerade tut, nicht so pessimistisch sehen“, sagte Hammond. Was die Handelsbeziehungen zwischen Europa und Amerika betrifft, sei Optimismus angebracht. Er sehe durchaus die Chance, dass beide Seiten wechselseitig an wichtigen Grundsätze des freien Handels und der offenen Märkte festhalten, betonte Hammond.