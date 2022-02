Großbritannien Foto mit Sektflasche setzt Johnson in der „Partygate“-Affäre weiter unter Druck

Ein Bild des britischen Premierministers Boris Johnson mit einer offenen Sektflasche in der Nähe bei einer mutmaßlichen Lockdown-Party setzt den Regierungschef unter neuen Druck. Die Zeitung „Daily Mirror“ veröffentlichte das Foto am Mittwoch (Online), das Johnson mit drei Mitarbeitern in der Downing Street zeigen soll.