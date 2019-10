Großbritannien: Johnson will Parlament erneut in Zwangspause schicken

Vergangene Woche hatte das Höchste Gericht in Großbritannien eine von Johnson erzwungene fünfwöchige Pause des Parlaments für illegal erklärt. Johnson hatte auf dem Kongress seiner konservativen Partei in Manchester am Mittwoch auf den Brexit-Termin am 31. Oktober gepocht und erklärt, notfalls werde sein Land auch ohne Abkommen aus der EU austreten.