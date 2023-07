Großbritannien Londoner Polizei leitet neue Partygate-Ermittlungen ein

05. Juli 2023 | Quelle: dpa

Die Londoner Polizei ermittelt wieder zu illegalen Lockdown-Partys im Regierungsviertel. Bild: Bild: dpa

Die Polizei in der britischen Hauptstadt hat erneut Ermittlungen im Zusammenhang mit illegalen Lockdown-Partys im Regierungsviertel eingeleitet. Wie Scotland Yard mitteilte, geht es unter anderem um eine Veranstaltung am 14. Dezember 2020. Eine kürzlich an die Öffentlichkeit gelangte Videoaufnahme hatte das Team des damaligen konservativen Bürgermeisterkandidaten für London, Shaun Bailey, beim ausgelassenen Feiern gezeigt.