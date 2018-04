Großbritannien: May ernennt Sajid Javid zum neuen britischen Innenminister

LondonDie britische Premierministerin Theresa May hat am Montag Sajid Javid zum neuen Innenminister ernannt. Er war bisher für die Kommunen zuständig und ist der erste Angehörige einer Minderheit in einem der vier Spitzenposten der Regierung. Javids Eltern kamen aus Pakistan. Die bisherige Amtsinhaberin Amber Rudd war am Sonntagabend im Zuge eines Skandals rund um Einwanderer aus der Karibik zurückgetreten.