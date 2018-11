Großbritannien: May wirbt mit Brief an britische Bürger für Unterstützung ihres Brexit-Kurses

LondonDie britische Premierministerin Theresa May hat sich angesichts großer Vorbehalte in ihrem Land gegen den ausgehandelten EU-Austrittsvertrag in einem Schreiben direkt an die Öffentlichkeit gewandt. Sie bat die Briten in dem am Sonntag veröffentlichten „Brief an die Nation“ darum, den Brexit-Deal zu unterstützen.