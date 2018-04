Großbritannien: Mays Kabinett billigt möglichen Militärschlag gegen Assads Truppen

Wie es aussieht, wird May darauf nicht warten wollen. Die Abgeordneten kommen planmäßig erst am Montag aus der Osterpause zurück. Seit dem Irakkrieg 2003 hat es sich zwar eingebürgert, dass das Parlament über Kampfeinsätze abstimmt, doch offiziell kann die Regierung alleine entscheiden. May könnte das Unterhaus auch im Nachhinein einen Militäreinsatz absegnen lassen. So hatte ihr Vorgänger David Cameron es 2011 beim Angriff auf Libyen gehalten.