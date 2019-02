 Großbritannien: Minister aus May-Regierung drängen auf Brexit-Verschiebung

LondonDrei Minister aus der Regierung der britischen Premierministerin Theresa May haben vor den Folgen eines Austritts aus der EU ohne ein Abkommen gewarnt. Sollte es in der kommenden Woche keine Einigung geben, würden sie sich – anstatt einen solchen „No-Deal“-Brexit in Kauf zu nehmen – für eine Verschiebung des Austrittsdatums einsetzen, schrieben Arbeitsministerin Amber Rudd, Wirtschaftsminister Greg Clark und Justizminister David Gauke am Samstag in einem Gastbeitrag in der Zeitung „Daily Mail“. Sie gehen damit auf Konfrontation zu May, die am Austritt am 29. März festhält.