Großbritannien: Nach Tumulten im Unterhaus: Truss droht Tory-Abweichlern Strafen an

Truss will auf diese Weise wieder Ruhe in ihre Fraktion bringen, nachdem es am Mittwoch bei einer Abstimmung über Fracking, bei der nicht klar war, ob sie auch eine Vertrauensfrage war, zu chaotischen Szenen und Rangeleien unter den Abgeordneten gekommen war. Die Regierung gewann trotz der Abweichler das Votum.