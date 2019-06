Großbritannien: Nachfolger von Theresa May soll in vierter Juli-Woche feststehen

LondonIn Großbritannien wollen die Tories in der vierten Juli-Woche den Nachfolger von Premierministerin Theresa May an der Parteispitze bestimmen. In der ersten Phase der Auswahl eines Nachfolgers wird das Bewerberfeld nach Angaben der konservativen Partei vom Dienstag auf zwei Konkurrenten reduziert. Der erste Wahlgang ist für den 13. Juni vorgesehen. Weitere Abstimmungen sollen am 18., 19. Und 20. Juni folgen.