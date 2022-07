Großbritannien: Noch acht Kandidaten im Rennen um Johnson-Nachfolge

Der Nachfolger Johnsons soll am 5. September feststehen. Seine Konservative Partei hatte am Montag Ablauf und Zeitplan für die Wahl des Vorsitzenden durch die Mitglieder bekannt gegeben. Er oder sie steht automatisch an der Spitze der Regierung, da die Tories die größte Partei im Unterhaus sind. Eine erste Abstimmung soll am Mittwoch erfolgen und eine zweite am Donnerstag.