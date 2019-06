Großbritannien: Premierministerin May gibt Amt als Parteichefin ab

In anderen Zeiten wäre May womöglich nie auf den Posten der Regierungschefin gelangt. „Ich bin Theresa May und glaube, dass ich die beste Person bin, um Premierministerin zu werden.“ Mit diesen Worten hatte sich May im Sommer 2016 nach dem knappen Votum der Briten für den EU-Ausstieg und dem Rücktritt David Camerons beworben. Für eine Idealbesetzung hielten sie nur wenige. Sie hatte sich beim Referendum für den Verbleib in der Europäischen Union ausgesprochen, aber so zaghaft, dass es kaum jemand merkte. Das ließ sie als Kompromisskandidatin erscheinen.