Großbritannien ringt um Handelsabkommen Global Britain, nur ein bisschen kleiner?

Nun hat Großbritannien die EU formell schon Ende Januar verlassen. Bis zum Ende der Übergangszeit, während der im Wesentlichen alles beim Alten geblieben ist, sind es nur noch wenige Wochen. Wie steht es um das Projekt Global Britain?



Zunächst einmal steckt Großbritannien derzeit, wie weite Teile der Welt, in der Coronakrise. Doch die hat das Land besonders schwer getroffen: Großbritannien hat mehr Corona-Tote zu beklagen als jedes andere europäische Land. Johnsons Regierung hat ihre Antwort auf die Pandemie dermaßen verpatzt, dass die Wirtschaft stärker eingebrochen ist als in allen anderen Industrienationen. Johnson selbst erkrankte an dem Virus so schwer, dass er intensivmedizinisch betreut werden musste. Derzeit sitzt der glücklose Premier wieder in Quarantäne. Ein Tory-Abgeordneter hat die Krankheit vor wenigen Tagen in die Downing Street geschleppt. An große finanzielle Sprünge für den Ausbau globaler Beziehungen ist derzeit nicht einmal ansatzweise zu denken.