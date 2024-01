Großbritannien Sadiq Khan: Brexit kostete Wirtschaft 140 Milliarden Pfund

11. Januar 2024 | Quelle: dpa

Es sei «jetzt offenkundig, dass der Brexit nicht funktioniert», sagt Londons Bürgermeister Sadiq Khan (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan fordert eine Wiederannäherung Großbritanniens an die Europäische Union. Das geht aus vorab verbreiteten Teilen einer Rede hervor, die der Labour-Politiker am Abend in der City of London halten will. Unter anderem verwies Khan auf eine Studie, wonach die geschätzte Bruttowertschöpfung in Großbritannien 2023 ohne Brexit um 140 Milliarden Pfund (etwa 162 Mrd Euro) höher gewesen wäre.