Zu schaffen macht ihnen schon jetzt der Umfrage-Erfolg der rechten Partei Reform UK - einst gegründet als Brexit-Partei, die bei der Europawahl 2019 stärkste Kraft in Großbritannien wurde. Nachdem sie von den Tories lange an den Rand gedrängt wurden, kommen die Rechtspopulisten mittlerweile in Umfragen auf bis zu zehn Prozent. Auch wenn sie im britischen Mehrheitswahlrecht kaum Chancen auf Mandate haben, dürften sie die Tories doch Stimmen kosten.