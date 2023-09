Großbritannien Sunaks Aufweichung von Klimazielen löst Kontroverse aus

21. September 2023 | Quelle: dpa

Rishi Sunak, Premierminister von Großbritannien, will die Klimaziele seines Landes auf breiter Front aufweichen. Bild: Bild: dpa

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat mit seiner überraschenden Aufweichung der Klimaziele seines Landes kontroverse Reaktionen in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft hervorgerufen. Wie er gestern Abend bei einer Rede in der Londoner Downing Street bestätigte, soll das Aus für Neuwagen mit Verbrennermotoren von 2030 auf 2035 verschoben werden. Auch bei der Umstellung von Gas- und Ölheizungen auf Wärmepumpen will Sunak auf die Bremse treten.