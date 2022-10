Großbritannien: Truss' neuer Finanzminister räumt Fehler ein und will gegensteuern

„Es war falsch, den Spitzensteuersatz für die Höchstverdiener in einer Zeit zu streichen, in der wir von allen Opfer verlangen müssen, um durch eine schwierige Zeit zu kommen“, sagte Hunt am Samstag mit Blick auf eines der bereits wieder abgeblasenen Vorhaben von Truss der BBC. Und es sei falsch gewesen, Steuersenkungen anzukündigen, ohne den Bürgern die Finanzierbarkeit dieser Pläne offenzulegen.