Großbritannien: Ukip setzt Parteichef Bolton ab

Ukip steckt in einer tiefen Krise und ist nicht mehr im britischen Unterhaus vertreten. Nach dem Weggang des prominenten Brexit-Befürworters Nigel Farage 2016 gaben sich seine Nachfolger schnell die Klinke in die Hand. Bolton ist der vierte Parteichef in kurzer Zeit. Ukip ist mittlerweile in den Umfragen abgestürzt und verliert Mitglieder.