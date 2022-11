Großbritannien und die Ukraine „Man muss aufpassen, was man sich wünscht“

Kürzlich ist ein Buch von Ihnen erschienen, in dem Sie ironisch zugespitzt beschreiben, wie man einen Putsch durchführt. Können Sie sich vorstellen, dass es in Russland einen Putsch geben könnte? Worauf sollten Hobby-Geheimagenten achten?

Ich bin mit den inneren Funktionsweisen des russischen Staates nicht so sehr bewandert. Was ich aber sagen würde: Es dürfte sehr schwierig sein, einen Putsch von außen zu konstruieren. Also in dem Sinne, dass die CIA – oder wer auch immer – einen Regimewechsel herbeiführt. Und man muss auch aufpassen, was man sich wünscht. Denn selbst wenn es in Russland einen Putsch gäbe, ganz gleich, ob von innen oder von außen konstruiert –, weiß man nicht, was für Art Person Putin ablösen würde. Es könnte ein noch verrückterer Ultra-Nationalist an die Macht kommen, der noch mehr Schaden anrichtet.



