Großbritannien-Wahlen Britische Polizei ermittelt wegen möglichen Wahlbetrugsversuch

Der Labour-Abgeordnete Charlie Falconer hatte als Mitglied im Oberhaus die Polizei in einem Brief vom Freitag aufgefordert, entsprechenden Berichten nachzugehen. Denen zufolge hätten die Konservativen von Premierminister Boris Johnson versucht, Politiker der Brexit-Partei zu überreden, ihre Kandidaturen für die Wahl zurückziehen. Falconers Ansicht nach warfen diese Versuche „ernsthafte Fragen über die Integrität“ der Wahl am 12. Dezember auf und könnten gegen das Wahlrecht verstoßen.