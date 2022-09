Großbritannien: Warum Liz Truss länger regieren könnte als Margaret Thatcher

Will sich Truss jedoch einer breiten Wählerschaft als Führungspersönlichkeit empfehlen, die es verdient, Ende 2024 (oder früher) wiedergewählt zu werden, muss sie mehr tun, als Anpassungsfähigkeit zu demonstrieren. Sie kann ihrer Partei bei den Parlamentswahlen keine Mehrheit sichern, wenn sie nicht einige Sitze in den so genannten Red-Wall-Bezirken (traditionell Labour-nahe Bezirke) in den Midlands, Nordengland und Wales gewinnt. Die Wähler dort dürften jedoch andere politische Präferenzen haben als die kleine Schar überzeugter Tories, die Truss an die Macht gebracht haben. Viele Bürger dort würden zweifellos mehr Regulierung sowie höhere Steuern zur Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen befürworten.