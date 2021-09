Großbritanniens Energiekrise Britischen Versorgern droht die Pleitewelle

Da mehr als drei Viertel aller britischen Haushalte mit Gas heizen, ist die Nachfrage ohnehin über die Wintermonate sehr hoch. Was die Gaspreise derzeit zusätzlich treibt: Großbritannien ist heute Netto-Energieimporteur, verfügt aber seit der Schließung eines großen Gasspeichers in der Nordsee 2017 selbst nur über geringe Speicherkapazitäten. Viele europäische Staaten legen in den Sommermonaten, wenn Gas billig ist, zehn bis 20 Prozent ihres jährlichen Bedarfs in Speichern an. In Großbritannien sind es weniger als zwei Prozent. Auch deswegen wirken sich Preisschwankungen verstärkt aus.



Zudem hat Großbritannien mit dem Brexit zum Jahreswechsel auch den europäischen Energiebinnenmarkt verlassen und nimmt nicht mehr am so genannten Market-Coupling teil, das den Preis von grenzübergreifend gehandeltem Strom innerhalb Europas harmonisieren soll. London wollte sich so die Möglichkeit offenhalten, von günstigeren Strompreisen zu profitieren. Britische Energieanbieter sind dadurch jedoch auch stärkeren Preissprüngen ausgesetzt – was die Preise in Großbritannien derzeit zusätzlich in die Höhe treibt.