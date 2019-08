Großbritanniens Premierminister: Boris Johnson hält Handelsdeal mit den USA für kein leichtes Unterfangen

Es sei nicht nur Rindfleisch oder Lamm, das sein Land aktuell nicht in die USA ausführen könne, sagte Johnson. Dabei hätten die USA im Jahr 2014 zugesagt, ein entsprechendes Verbot zu kippen. „Nicht ein Happen von britischem Rindfleisch ist auf den US-Markt gekommen.“ Auch englische Schweinefleischpasteten würden zwar in Thailand und in Island verkauft, dürften aber derzeit nicht nach Amerika exportiert werden.