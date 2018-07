Großeinsatz gegen Rebellen: Syrische Regierungstruppen weiten Offensive im Südwesten aus

BeirutSyrische Regierungstruppen weiten nach Angaben von Beobachtern ihre Offensive im Südwesten des Landes aus. Die Soldaten von Präsident Baschar al-Assad eroberten am Sonntag ein Dorf in der Provinz Kuneitra, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. In dieser Region handele es sich um den ersten Vorstoß gegen die Rebellen, seit die Regierungstruppen im Juni ihren Großeinsatz im Südwesten Syriens gestartet haben.