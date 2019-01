 Großen Sicherheitsaufgebot: Gelbwesten protestieren in Frankreich das zehnte Wochenende in Folge

ParisDas zehnte Wochenende in Folge haben sich in Frankreich zahlreiche „Gelbwesten“ zu Protesten versammelt. Offizielle Teilnehmerzahlen gab es am frühen Samstagnachmittag zunächst nicht. Vor einer Woche nahmen an den landesweiten Protesten nach offiziellen Angaben 84.000 Menschen teil – über 30.000 mehr als an dem Wochenende davor.