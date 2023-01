Großmachtstrategie Xis Fokus auf Macht und Kontrolle bedroht Chinas Wachstumswunder

Im Frühling 1998 verbrachte ich einen Tag mit dem damaligen chinesischen Finanzminister Xiang Huaicheng. Er hatte meinen Artikel in der „Financial Times“ gelesen und war an einem Meinungsaustausch über die wirtschaftliche Situation in China und den USA interessiert. Er beschwor mich, Chinas Volkswirtschaft weniger als Summe ihrer althergebrachten Staatsbetriebe zu betrachten und stärker die vielen schnell aufstrebenden und von Unternehmergeist geprägten Unternehmen in den Blick zu nehmen. Diese Betriebe waren damals oft als sogenannte Township and Village Enterprises organisiert. Sie waren also Betriebe im Einflussbereich oft ländlicher Lokalregierungen.



Xiang ließ damals eine Reise zu mehreren solcher Unternehmen organisieren. Am beeindruckendsten war für mich ein Besuch bei der Hengtong Group, einem schnell wachsenden Hersteller hochwertiger Glasfaserkabel. Das Unternehmen verfügte über Hochtechnologie aus den USA und aus Deutschland. Es beschäftigte erstaunlich viele Hochschulabsolventen. Hengtong war das Gegenteil eines veralteten Staatsunternehmens.