Großzügig am Golf Warum Deutschland plötzlich Waffen nach Saudi-Arabien liefert

Qiddiya heißt das Gigaprojekt, es ist nur eines von vielen, die Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) bis 2030 bauen will. Noch sprudelt das Öl, doch MBS will neue Quellen erschließen, bevor die alten versiegen. Davon sollen auch deutsche Firmen profitieren. Deshalb ist Wirtschaftsminister Robert Habeck an diesem Mittwoch erstmals in seiner Amtszeit und begleitet von Unternehmensvertreterinnen und -vertretern nach Saudi-Arabien gereist. Am Tag zuvor war er im Oman, am Donnerstag will er nach Israel weiterfliegen – eine Reise wie eine Achterbahnfahrt: Habeck’s Flight.