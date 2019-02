Grün und günstig Kim Jong Uns Traum von Pjöngjangs modernem Nahverkehr

Aber der öffentliche Nahverkehr in Pjöngjang kann beschwerlich und quälend langsam sein. Das gilt besonders für das Straßenbahnsystem, das so überfüllt ist wie nur wenige andere auf der Welt. Am schlimmsten ist der morgendliche Berufsverkehr - zwischen 6 und 8.30 Uhr zwängen sich die Pendler in Schwärmen in die Wagen. Es kann gut und gerne eine Stunde dauern, um durch die Stadt zu kommen.



Pjöngjang hat vier Straßenbahnlinien. Eine davon führt zum Mausoleum, in dem die Leichname von Staatsgründer Kim Il Sung und dessen Sohn Kim Jong Il aufgebahrt sind.



Für viele Osteuropäer sind die rot-weißen Straßenbahnen der Stadt ein vertrauter Anblick: Nordkorea hat 2008 20 gebrauchte Wagen gekauft, die von der tschechischen Automobilfirma Tatra hergestellt wurden. Das Unternehmen hat zu Zeiten der sozialistischen Tschechoslowakei Hunderte davon produziert.



In Pjöngjang werden sie nun buchstäblich bis zum Geht-nicht-mehr genutzt. Für 50.000 Kilometer ohne Unfall gibt es jeweils einen roten Stern, und lange Reihen davon an den Wagen-Seiten sind nicht unüblich. So wurde im vergangenen Monat in Pjöngjang eine Bahn mit sage und schreibe 12 Sternen gesichtet: Das entspricht 600.000 Kilometern oder ungefähr 15 Fahrten um die Erde.