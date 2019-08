Gründen in Goma Kann ein Inkubator im Ost-Kongo Frieden stiften?

In einem Kriegsgebiet würde es an Vertrauen mangeln, bei anonymen Fremden online zu kaufen. Und Paypal und Kreditkarten kenne auf dem Land niemand. Deshalb können Käufer die Zahlungen bei Kivu Green per Mobile Money tätigen, in Form eines Art Handyguthabens, das sich am lokalen Kiosk auszahlen lässt. „Das ist wirklich einfach geworden“, sagt Ayale.