Gründen in Goma Kann ein Inkubator im Ost-Kongo Frieden stiften?

Im Gründerzentrum sind viele dieser Probleme nicht so präsent – zumindest auf den ersten Blick. Ayale sitzt mit einer Mitarbeiterin an einem schmalen Tisch an der Fensterfront des Gründerzentrums und bespricht mit ruhiger Stimme die Finanzen seines Startups KivuGreen. Dessen Schriftzug prangt auch auf dem schwarzen T-Shirt, das der schmächtige Gründer trägt. Der Lärm der Motorradtaxis und Straßenhändler des Geschäftsviertels von Goma ist in der zweiten Etage des Bürogebäudes nur noch gedämmt zu vernehmen. Ayale ist in der einst beschaulichen Provinzhauptstadt geboren, die durch die Flüchtlinge vom Land zu einer Millionenstadt angewachsen ist und heute als einigermaßen sicher gilt. Es liegt nun bereits sechs Jahre zurück, dass Rebellen aus der Stadt vertrieben wurden und seitdem nicht wieder Fuß fassen konnten.