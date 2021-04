Grundsatzrede: Chinas Präsident Xi Jinping: „Die Welt will Gerechtigkeit, keine Hegemonie“

Mitten in den wachsenden Spannungen mit den USA hat sich Chinas Präsident Xi Jinping gegen hegemoniale Machtstrukturen in der Weltpolitik ausgesprochen. „Die Welt will Gerechtigkeit, keine Hegemonie“, sagte Xi am Dienstag in einem Video-Beitrag für ein Politik- und Wirtschaftsforum in der Stadt Boao.