Gruppe der Zwanzig G20-Gipfel: Putin weist Vorwürfe wegen Ukraine-Krieg zurück

22. November 2023 | Quelle: dpa

Wladimir Putin nimmt per Videokonferenz an dem G20-Gipfel teil. Bild: Bild: dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem virtuellen G20-Gipfel Vorwürfe wegen seines Angriffskriegs in der Ukraine zurückgewiesen. Einige Teilnehmer der Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte (G20) hätten sich in ihren Reden erschüttert gezeigt über die Aggression Russlands in der Ukraine, sagte Putin nach Angaben des Kremls. „Ja natürlich, kriegerische Handlungen sind immer eine Tragödie.” Man müsse darüber nachdenken, wie diese Tragödie beendet werden könne, sagte er.