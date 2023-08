Gruppe Wagner in Niger „Russlands stellt sein Afrika-Business neu auf“

Die Abspaltung der Sahelzone zumindest hatte lange Vorlaufzeit. Wagner-Einsätze vor Ort werden seit jeher gezielt durch Desinformationskampagnen der sogenannten Concorde-Group unterstützt. Dahinter verstecken sich jene Trollfarmen, die auch westliche Demokratien mit viraler Propaganda zu unterwandern versuchen. Sowohl die Concorde-Group als auch Wagner standen bislang unter der Kontrolle von Prigoschin. Bereits in Mali agitierten dessen Online-Trolle gezielt gegen den Einsatz französischer Truppen, deren Beliebtheit in der Bevölkerung dadurch spürbar sank. Damals wie heute eine Vorbereitung für den Einsatz von Wagner.



Laut des US-Think-Tanks Atlantic Council hat es dabei mittlerweile offenbar eine Neuaufstellung im „African business“ der Söldnergruppe gegeben. In dessen Mittelpunkt steht Alexander Ivanov, Direktor der Officer’s Union for International Security (COSI), einer Tarnfirma für Wagner auf dem afrikanischen Kontinent. In einem Statement Mitte Juli auf Telegram verkündete Ivanov im Namen von Prigoschin: Wagner beabsichtige keineswegs, seine Präsenz in Afrika zu verkleinern, „sondern auszuweiten.“