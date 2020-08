Gudni Jóhannesson Islands Präsident für zweite Amtszeit vereidigt

Der isländische Präsident Gudni Jóhannesson ist für vier weitere Jahre im Amt vereidigt worden. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde seine zweite Amtseinführung am Samstag im Parlament in Reykjavik in deutlich reduziertem Maße und vor lediglich 30 Gästen gefeiert, darunter Ex-Staatsoberhäupter, Jóhannessons engster Familienkreis und Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir.