Gülen-Bewegung Türkische Regierung nimmt fast 100 mutmaßliche Terrorverdächtige fest

Türkische Staatsanwälte haben im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor mehr als drei Jahren erneut viele Menschen festnehmen lassen. Am Freitag ließen sie der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge mindestens 115 Menschen suchen. Bis zum Nachmittag (Ortszeit) waren bereits 94 der Gesuchten in Haft. Erst am Dienstag waren laut Anadolu-Berichten mindestens 243 Menschen festgenommen worden.