Habeck und Özdemir in Brasilien „Wer sich nur den Zugang zu Rohstoffen sichern will, muss gar nicht erst anreisen“

WirtschaftsWoche: Herr Maihold, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir reisen an diesem Wochenende gemeinsam nach Brasilien und Kolumbien. Sind die Beziehungen zu den Ländern so angespannt, dass es diesen grünen Doppelwumms aus Deutschland braucht?

Günther Maihold: Mit Blick auf Brasilien sind viele falsche Erwartungen im Spiel. Dass Lula da Silva zurück an der Macht ist, wurde in Deutschland nach den schwierigen Jahren mit dem rechtsextremen Jair Bolsonaro mit großer Erleichterung aufgenommen – aber gewiss ist Lula nicht der Messias, der jetzt den Amazonas nach unseren Vorstellungen rettet. Auch seine Äußerungen zu Russlands Krieg in der Ukraine und die engen Verflechtungen mit China zeigen, dass es keine leichte Reise wird.