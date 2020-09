Hacker-Angriff: Großangelegter Cyberangriff trifft Ungarn

Ungarn ist Ziel eines großangelegten Cyberangriffs geworden. Finanzinstitute und Teile der Telekomnetzinfrastruktur seien am Donnerstag von Computerservern in Russland, China und Vietnam aus angegriffen worden, teilte der Telekom-Konzern Magyar Telekom am Samstag mit. Der Angriff sei in mehreren Wellen erfolgt. Einige Finanzinstitute hätten wegen der Störungen Teile ihrer Dienste unterbrechen müssen. Auch das Netz von Magyar Telekom sei in bestimmten Gegenden von Budapest gestört worden, ehe die Attacke abgewehrt werden konnte.