Haftbefehl aus Spanien: Katalanen-Politiker Puigdemont in Deutschland festgenommen

Nach dem Gerichtsentscheid beantragten spanische Behörden mittels eines europäischen Haftbefehls die Festnahme Puidgemonts in Finnland. Dieser war am Donnerstag zu Gesprächen ins Parlament eingeladen und hielt am Freitag einen Vortrag an der Universität Helsinki. Puidgemont habe am Samstag ausreisen wollen, sagte der Abgeordnete Mikko Kärnä der Deutschen Presse-Agentur. Der 55-jährige Katalane lebt derzeit in Belgien, um einer Verhaftung zu entgehen.