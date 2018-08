Halbbruder des nordkoreanischen Staatschefs: Angeklagte im Mordfall Kim Jong Nam wollen unter Eid aussagen

Shah AlamIm Mordprozess um den Halbbruder des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un werden die zwei angeklagten Frauen in Malaysia unter Eid aussagen. Dies sagten sie am Donnerstag vor Gericht, nachdem der Richter sie angeordnet hatte, mit ihrer Verteidigung zu beginnen. Das Verfahren könnte damit noch mehrere Monate dauern. Kim Jong Nam war Mitte Februar 2017 mit einem Nervengift auf dem Flughafen in Kuala Lumpur angegriffen worden und kurz danach gestorben.