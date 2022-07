Halbeiterfertigung US-Senat stimmt für Gesetz zur Förderung von Chip-Produktion in USA

Ein Gesetzentwurf, der eine umfassende Förderung der Halbleiterfertigung in den USA vorsieht, ist am Mittwoch vom US-Senat angenommen worden. Mit 64 zu 33 Stimmen votierten die Abgeordneten bei der finalen Senatsabstimmung für das sogenannte Chip-Gesetz. Es sieht Förderungen der Branche in den USA in Milliardenhöhe vor.