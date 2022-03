Halbleiter-Sanktionen gegen Russland „Russlands Industrie kann ohne westliche Technologie nicht funktionieren“

Jetzt also auch IBM. Unter einem großen Banner der ukrainischen Flagge hat CEO Arvind Krishna gerade per Blog-Posting mitgeteilt: Sein IT-Unternehmen stelle wegen der Invasion alle Geschäfte mit und in Russland ein. Von IBM gibt es nun ebenfalls keine Halbleiter mehr, nachdem bereits die Hersteller AMD, TSMC, Intel und Nvidia ihre Lieferungen ausgesetzt haben. Apple und Samsung machen ohnehin schon keine Geschäfte mehr in Russland.