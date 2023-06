Halbleiter: Taiwan will für engeren Kontakt mit der EU in Chipproduktion investieren

Mit milliardenschweren Subventionen versucht die EU, die Halbleiterbranche in Europa zu stärken. Sie strebt an, den Anteil am Weltmarkt auf 20 Prozent zu verdoppeln. Dabei ist auch ein Werk von TSMC in Dresden im Gespräch. Verwaltungsratschef Mark Liu sagte zuletzt, er habe dabei ein gutes Gefühl. Derzeit drehten sich die Verhandlungen um die Frage, wie stark der Bau des Werks staatlich unterstützt werden könnte.